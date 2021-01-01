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ليفانتي يصعق أتلتيكو مدريد ويشعل الليجا...فيديو

السبت 20 فبراير 2021 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفانتي يصعق أتلتيكو مدريد ويشعل الليجا...فيديو



مدريد/سما/

فاز ليفانتي على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو، في الجولة الـ24 من الليجا.

وجاء هدف المباراة الأول عبر خوسيه لويس موراليس في الدقيقة (30)، وحمل الهدف الثاني توقيع خورخى دي فروتوس في الدقيقة (90+5).

وكان ليفانتي قد فرض التعادل على أتلتيكو مدريد بهدف لمثله في 17 من الشهر الجاري، في مباراة كانت مؤجلة بينهما منذ الجولة الثانية.

وبهذه الطريقة تسبب فالنسيا في خسارة الفريق المدريدي لخمس نقاط محتملة في أقل من أسبوع.

وبهذا الفوز رفع ليفانتي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن، أما أتلتيكو فتجمد عند 55 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي سيحل الليلة ضيفا على بلد الوليد.

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