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مراد: طائرة نماء مستعدة لعراك الدوري وسنقدم أفضل ما لدينا

السبت 20 فبراير 2021 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مراد: طائرة نماء مستعدة لعراك الدوري وسنقدم أفضل ما لدينا



غزة / سما

أكد الكابتن محمد سمير مراد المدير الفني لفريق كرة الطائرة في نادي نماء على استعداد فريقه الكامل لخوض غمار منافسات الدوري الممتازة والظهور بشكل يليق باسم نادي نماء 

تصريحات مراد جاءت بعد إجراء قرعة بطولة الدوري من قبل الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة والتي أسفرت عن تواجد نماء في المجموعة الثانية مع الصداقة والمجمع الإسلامي والشرطة والوفاق.

وأشاد مراد بالدعم المتميز من قبل إدارة النادي وتسهيل كافة الإمكانيات والمتطلبات لنجاح مسيرة الفريق في بطولة الدوري من خلال فترة الاستعداد التي كانت مميزة على حد قول وحظيت بالتزام كافة عناصر الفريق.

وأشار مراد إلى أن الفريق سيعمل بكل ما وسعه من أجل تحقيق نتائج إيجابية ومميزة على غرار الموسم الماضي والوصول للمربع الذهبي والمنافسة على أكثر من ذلك، مقدما شكره للجهاز الفني والإداري و الإشراف الرياضي لفريق الطائرة لدورهم المميز وعملهم الدؤوب خلال الفترة الماضية.

هذا ويشارك نماء في منافسات الدوري الممتاز بعد أن وصل للمربع الذهبي العام الماضي، وقد عزز الفريق صفوفه بمجموعة من اللاعبين المميزين هذا الموسم للمنافسة مع أهل القمة في اللعبة.

هذا ويعتبر مراد من المدربين المميزين حيث قاد نماء للصعود إلى دوري الممتازة الموسم قبل الماضي والوصول للمربع الذهبي الموسم الماضي، وأحدث تطوراً كبيراً على المستوى البدني والمهاري .

#نماء #طائرة نماء #كرة الطائرة #غزة #محمد سمير مراد

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