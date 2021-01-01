الصحة الاسرائيلية تنشر معطيات جديدة حول فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا

القدس المحتلة /سما/

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، معطيات جديدة حول فعالية اللقاح ضد فيروس كورونا في إسرائيل.

وأوضحت وزارة الصحة، أن اللقاح فعال بنسبة 95.8% في الوقاية من الأمراض، وبنسبة 98% في الوقاية من الأمراض التي ترافقها الحرارة وأعراض بالتنفس، وبنسبة 98.9% في منع دخول المستشفى بسبب المرض، وبنسبة 99.2% في الوقاية من الأمراض الخطيرة، وبنسبة 98.9% في منع الوفيات بسبب المرض.

وقال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور خيزي ليفي: "نحن أول دولة في العالم يمكنها إثبات تأثير لقاح كورونا في عالم سريري حقيقي".

وأكد، بأن اللقاح يقلل بشكل كبير من معدلات الإصابة بالمرض والوفيات، ويمكن رؤية هذا التأثير في المعطيات المتعلقة بتطور المرض في البلاد.

وأضاف ليفي: "هدفنا هو الاستمرار في تطعيم جميع السكان من سن 16 وما فوق، وفي الوقت المناسب أيضا دون سن 16 عاما، من أجل تحقيق تغطية واسعة في السكان تسمح لنا بالعودة إلى روتين حياتنا التي نتوق لها جميعا".