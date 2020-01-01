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روسيا ترصد أول حالة انتقال لسلالة "إتش 5 إن 8" من إنفلونزا الطيور للبشر

السبت 20 فبراير 2021 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا ترصد أول حالة انتقال لسلالة "إتش 5 إن 8" من إنفلونزا الطيور للبشر



موسكو /سما/

اكتشف علماء روس، اليوم السبت، أول حالة عدوى بسلالة "إتش 5 إن 8"، من إنفلونزا الطيور إلى البشر.

وأبلغت السلطات الروسية، منظمة الصحة العالمية بذلك.

وقالت رئيسة إدارة الصحة الروسية "روس تريب نادزور"، آنا بوبوفا، إن في تصريحات بثها التلفزيون "تم إرسال المعلومات حول أول حالة إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور ‘إتش 5 إن 8‘ في العالم لدى البشر إلى منظمة الصحة العالمية".

ويُذكر أنه تم رصد سلالة "إتش 5 إن 8" لإنفلونزا الطيور المنتشرة أيضا في بعض الأماكن في أوروبا، لأول مرة في مزرعة بفرنسا في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2020 ما أدى بشكل خاص إلى فرض الصين حظرا على الدواجن الفرنسية.

#روسيا #علماء روس #انتقال عدوى #"إتش 5 إن 8" #انفلونزا الطيور

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