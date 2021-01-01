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رابط نتائج اختبارات مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 2021

السبت 20 فبراير 2021 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط نتائج اختبارات مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 2021



القاهرة / سما

ننشر لكم متابعينا في مصر رابط نتائج اختبارات مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 2021 التي جرت الأيام الأخيرة الماضية؛ للاستعلام عن أسماء المقبولين في الوظائف.

ويمكن فحص نتائج اختبارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج فور نشرها من الجهات المختصة الساعات المقبلة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية.

وفي سياق متصل، أنجزت شركة المياه والصرف في سوهاج اليوم، تركيب انترلوك في أماكن متفرقة بالمحطة ودهانات في بعض عنابرها وتنظيف وتطهير بدروم محابس عنبر الضغط العالي.

ووجهت الشركة الشكر والتقدير لرجال محطة مياه غرب على الجهد المبذول اليومى من الصيانة الدورية للمحافظة على آلات ومعدات المحطة والنظافة اليومية لكل جنبات المحطة اللازمة.

موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج: اضغط هنا

ونشرت الشركة عبر فيسبوك فيديو يظهر لحظة إنتاج الصوب الزراعية في ورشة الصيانة بمحطة غرب المحافظة، موجهة الشكر إلى اللواء محمد بدري لبث الحماس والتحفيز لكل العاملين.

وقالت الشركة: الحماس هو القوة الدافعة التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا، كما هو الطريق المؤدي إلى القوة المشتعلة التي تفجر القدرات اللا محدودة، داعية إلى مزيد من الدعم للعاملين كافة.

يُذكر أن نتيجة مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ستكون متوفرة بعد التغلب إنتهاء الفرز والتصحيح، وصيانة الموقع الإلكتروني الذي يتوقف بين الحين والآخر بشكل مفاجئ.

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