أكثر من 200 مليون جرعة حصيلة حملة التلقيح ضد "كورونا" عالميا

باريس /سما/

تلّقى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل، أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"،

وبحسب حصيلة أعّدتها وكالة الصحافة الفرنسية، استنادا إلى مصادر رسمية، اليوم السبت، فإن 45% من عمليات التلقيح تمت في دول مجموعة السبع الأغنى، والتي تعهّدت بأن تَشَارك الجرعات بشكل أكثر إنصافا مع الدول الأكثر فقرا، حيث يمثّل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10% فقط من سكان العالم.

وتعهدت الدول السبع وهي: الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، بتوزيع أفضل للجرعات مع الدول الفقيرة.

وأعلنت هذه الدول مضاعفة دعمها الجماعي للتلقيح ضد "كورونا"، ليبلغ 7.5 مليار دولار، لا سيما عبر آلية الأمم المتحدة "كوفاكس" بإدارة منظمة الصحة العالمية.