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سبب طلاق روزانا اليامي وزوجها خالد بعد سنة ونصف زواج

السبت 20 فبراير 2021 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب طلاق روزانا اليامي وزوجها خالد بعد سنة ونصف زواج



الرياض / سما

كشفت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، اليوم الأحد، انفصالها عن زوجها، الذي يدعى ”خالد“، وذلك بعد مرور عام ونصف على زواجها في أغسطس من عام 2019.

وذكرت روزانا اليامي، في إجاباتها لجمهورها من خلال حسابها في تطبيق ”سناب شات“، أنها تستعد لإنهاء إجراءات الطلاق بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

واعادت روزانا اليامي سبب الطلاق إلى أنه ”نصيب“، متمنية أن يكتب الله الخير لها ولطليقها ويعوض كليهما بالأفضل وأن يوفقهما في حياتهما القادمة.

وأفادت روزانا اليامي بأن عوض الله عليها أكبر من أي حزن على قضائه وقدره، موضحة في معرض ردها على متابع قال لها: ”وربي هو الخسران“، بأن الشيء الذي يمكن تعويضه ليس به خسارات.

واحتفلت روزانا قبل أيام فقط بمناسبة الفلانتاين على نحو بدا فيه أن علاقتها بزوجها طبيعية بلا مشاكل وهو يسلط الضوء مجددا على الفروق بين الحياة الواقعية للنجوم والمشاهير من جهة وما يظهرونه بمواقع التواصل من جهة أخرى.

يذكر أن روزانا اليامي نشرت قبل عامين مجموعة صور أثناء عقد قرانها على زوجها خالد الذي ليس له علاقة بالوسط الإعلامي أو الفني السعودي. دون مزيد من التفاصيل.

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