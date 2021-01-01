بث مباشر .. مباراة ليفربول وايفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي 2021

لندن / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشر المقررة اليوم السبت 2 شباط 2021 ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

مباراة ليفربول وايفرتون مباشر تنقل من ملعب انفيلد على ثلاث قنوات تتبع لشبكة بي إن سبورت الرياضية منها (beIN Sports HD 1) بصوت المعلق المصري علي محمد علي دون غيره.

وتنطلق مباراة ايفرتون وليفربول الساعة 08:30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق، 07:30 لدى مصر وفلسطين والأردن والسودان، 06:30 في المغرب والجزائر وتونس أيضا.

ويسعى ليفربول وايفرتون إلى عدم تكرار سيناريو مرحلة الذهاب إذ لا يخدم أي طرف فيهما، فمن جهة لا يرغب "الريدز" في مواصلة التعثر بالدوري والعودة إلى الانتصارات واللحاق بالسيتي.

مباراة ليفربول وايفرتون مباشر:

وتراجع فريق ليفربول للمركز السادس برصيد 40 نقطة بفارق 16 خلف السيتي المتصدر، فيما أمامه حاليا مانشستر يونايتد وليستر سيتي ووست هام وتشيلسي بنفس العدد من المباريات حتى الآن.

ويعد لغز ليفربول محيرا هذا الموسم، بعد أن حصد اللقب الموسم الماضي تراجع إلى الخلف بالتزامن مع مستويات كبيرة يقدمها في دوري أبطال أوروبا على أمل التتويج باللقب الأغلى في القارة.

وتجري مباراة ليفربول ضد ايفرتون هذه الليلة بالتزامن مع لقاءات ثلاثة أخرى في البريميرليغ، إذ لعب ساوثهامتون مع تشيلسي، فيما يلتقي فريق بيرنلي أمام وست بروميتش، شيفيلد يونايتد وفولهام.