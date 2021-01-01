شاهد .. هند القحطاني تقلد ابنها الخامس

الرياض / سما

تصدر هاشتاق (هند القحطاني تقلد ابنها الخامس)، اليوم السبت 20 فبراير 2021، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أن ظهرت بذات الشكل الذي ظهر به خلال الأيام الماضية.

وصعد هاشتاق هند القحطاني تقلد ابنها الخامس إلى تريند تويتر في السعودية، بسبب تقليد مشهورة سناب شات المقيمة في أمريكا بتقليد الوشم الجديد للشاب عبدالله مشايخ.

والتقط عبدالله مشايخ صورة له بالوشم الجديد على وجهه قبل نحو أسبوع، حيث انتشرت صورته على المنصات الاجتماعية المختلفة بشكل كبير في الفترة الأخيرة المنصرمة.

وفاجأت هند القحطاني جميع متابعيها بعد أن نشرت هي الأخرى صورة لها على سناب شات، بنفس الوشم، الأمر الذي أثار الكثير من الشكوك حول حقيقة ادعاءات "مشايخ".

وكان مشايخ قد ظهر الأشهر الماضية بمقاطع فيديو يقول فيها إن هند القحطاني والدته وأنه الابن الخامس لها لكن الكثير من المتابعين لم يصدقونه واعتبروا أنه غير صادق.

ولم تؤكد هند القحطاني أو تنفي حقيقة وجود ابن خامس قد تبرأ منها في المملكة قبل مغادرتها للولايات المتحدة، إلا أن ما حدث اليوم يثير التكهنات بشأن مدى دقة الأمر.

وتعد هند القحطاني من أكثر مشاهير السعودية إثارة للجدل إذ لا يمر أسبوع إلا تكون في صدارة تريند تويتر، الأمر الذي يستغله الكثيرون لتحقيق شهرة من ورائها.