تحوّل تاريخي..دولة تصدم العالم وتعتزم إلغاء تجريم تعاطي المخدرات

وكالات / سما /

أعلنت الحكومة النرويجية عن سعيها لإلغاء تجريم الاستخدام الشخصي للمخدرات بـ"كميات صغيرة"، في قرار فاجأ نظيراتها حول العالم.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء، فإن هناك مقترحات في البرلمان النرويجي من قبل وزارة الرعاية الصحية، تؤيد الغاء المسؤولية الجنائية "لاستخدام مخدرات وشراء وحيازة كمية صغيرة من المخدرات للاستخدام الخاص".

وأوضحت الوكالة أن هذه الأعمال ستكون "غير قانونية"، غير أنه لن يشملها أي عقوبة إجرامية.

ووفقا لوزير الصحة النرويجي "بينت هويه"، فإن إصلاح المخدرات هو تحول تاريخي في سياسة الأدوية النرويجية.

وتسجل النرويج، الواقعة شمال أوروبا، واحدا من أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن المخدرات في القارة العجوز.