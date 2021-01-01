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سوريا توضح الهدف من ترويج معلومات ملفقة حول عملية التبادل مع "إسرائيل"

السبت 20 فبراير 2021 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا توضح الهدف من ترويج معلومات ملفقة حول عملية التبادل مع "إسرائيل"



وكالات / سما /

نفت وكالة الأنباء السورية الرسمية السبت، ما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن "وجود بند سري في عملية التبادل" التي أفضت إلى تحرير ثلاثة سوريين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت الوكالة عن "مصدر" لم تسمّه أن ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسورية وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية.

وأضافت أن "سورية كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها، وأن وسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه صفات إنسانية يفتقدها".

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت السبت، أن إسرائيل وافقت في إطار صفقة تحرير إسرائيلية من سوريا، على تمويل ملايين الدولارات لشراء لقاحات سبوتنيك الروسي إلى سوريا.

وذكر المراسل السياسي الإسرائيلي باراك رافيد، أن من بين شروط صفقة تبادل الأسرى التي تمّت مع سوريا، شراء عشرات الآلاف من لقاح سبوتينك الروسي، لصالح سوريا.

ونقل رافيد عن مصادر دبلوماسية أجنبية لم يسمّها أن هذا هو البند الذي فرضت إسرائيل عليه رقابة عسكرية.

كما أفادت صحيفة "هآرتس" بأن إسرائيل وافقت على اقتناء مئات آلاف الجرعات من اللقاحات الروسية ضد فايروس كورونا لإمداد سوريا بها، ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة.

وتم بموجب الصفقة الإفراج عن إسرائيلية تسللت إلى سوريا للقاء حبيبها السوري، قبل أن تعتقلها الجهات السورية، في حين أفرجت إسرائيل عن سورية وسوريين معتقلين لديها.

#صفقة تبادل #سوريا #إسرائيل

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