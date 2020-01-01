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وزيرة فرنسية تتوسل لمبابي!

السبت 20 فبراير 2021 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة فرنسية تتوسل لمبابي!



باريس/سما/

لم يعد بقاء مهاجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في صفوف ناديه، مطلبا للجماهير والإدارة فقط، بل رغبة الحكومة الفرنسية أيضا.

وربطت تقارير إعلامية عدة، الدولي الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018، بالرحيل عن الفريق الباريسي في الصيف المقبل، والانتقال إلى ريال مدريد الذي يبدي اهتماما كبيرا بالتعاقد معه.


وارتفعت فرص رحيل مبابي، بعد تألقه في مباراة فريقه الأخيرة أمام برشلونة، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك"، قاد بها فريقه لاكتساح الفريق الكتالوني في عقر داره، بنتيجة 4-1.

ووجهت وزيرة الرياضة الفرنسية، روكسانا ماراتشينونو، نداء إلى مبابي، قائلة: "كيليان، يجب أن تبقى في فرنسا، نريد مواصلة مشاهدتك تلعب بهذه الطريقة الرائعة".

وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة "France Info": "نحن نحتاجك، الجمهور يحتاجك، باريس سان جيرمان بحاجة إليك، والشباب بحاجة إلى أمثلة ليقتدوا بها".

وأكملت: "ارجوك لا تذهب، ابق هنا في فرنسا".

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