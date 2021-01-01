  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضاد لفيروس كورونا

السبت 20 فبراير 2021 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضاد لفيروس كورونا



موسكو/سما/

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا تحت اسم "كوفيفاك".

روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضاد لفيروس كورونا تحت اسم ممثلة "الصحة العالمية": المنظمة ستوصي باستخدام اللقاحات الروسية الثلاثة ضد كورونا
روسيا تستعد لتسجيل ثالث لقاح ضد فيروس كورنا السبت المقبل
وأكد وزير الصحة الروسي في تصريح، اليوم السبت، أن التجارب السريرية على لقاح "كوفيفاك" أثبتت نجاعته وسلامة استخدامه ضد فيروس كورونا.

بدوره قال مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، إنه من المقرر أن تنطلق تجارب لقاح "كوفيفاك" على الأطفال وكبار السن في شهر أبريل المقبل.

ويعد لقاح "كوفيفاك" الثالث من نوعه الذي أنتجته مراكز روسية.

وسجلت روسيا أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا يوم في 11 أغسطس العام الماضي، وهو لقاح "سبوتنيك v".

وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل "Epivakkorona"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.

#روسيا #لقاج كورونا #فيروس كورونا #كوفيفاك

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص كابونة الوكالة 2021 كوبونات الأونروا الجديدة

المبعوث القطري و"اتفاق الكهرباء": إسرائيل "تسلم" بحكم حماس في غزة.. والإمارات "تحتل" المريخ

المرافق الشخصي للرئيس الراحل ياسر عرفات يعلن استقالته من السلطة

ممثل الرئيس عباس يتحدث عن الانتخابات ودحلان والبرغوثي

تفاصيل صفقة التبادل الأخيرة: إسرائيل تعهدت ضمن بمساعدة سوريا في محاربة كورونا

«بند سري» في صفقة التبادل بين سوريا وإسرائيل

صفقة التبادل الإسرائيلية – السورية: ما هو "الثمن الإضافي السري الذي دفعته إسرائيل"!

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

لجنة الانتخابات المركزية تُعلق على تغيير مراكز اقتراع بعض الناخبين

جاغوب

الجاغوب يكشف عن لقاء جمع بين الرئيس عباس وناصر القدوة

صفقة

«بند سري» في صفقة التبادل بين سوريا وإسرائيل

النخالة يتحدث عن اجتماع القاهرة والانتخابات: ذاهبون للمجهول ولا أحد يعلم ماذا سيحدث في اليوم التالي!