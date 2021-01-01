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ديلي ميل: بيع رسائل الأميرة ديانا في مزاد علني

السبت 20 فبراير 2021 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ديلي ميل: بيع رسائل الأميرة ديانا في مزاد علني



لندن/سما/

كشفت صحيفة بريطانية النقاب، أمس الجمعة، عن عرض ثلاث رسائل بخط يد الأميرة ديانا للبيع في مزاد علني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مساء أمس الجمعة، أن هناك ثلاث رسائل تعود للأميرة ديانا، أميرة ويلز الراحلة، ستعرض للبيع في مزاد علني، أرسلتهم لأصدقائها المقربين الذين ساعدوها خلال فترة انفصالها عن الأمير تشارلز، ولى عهد المملكة المتحدة.


وتسلط رسائل الأميرة ديانا الضوء على الأهمية التي أولتها لأصدقائها، خاصة رسالة بعثتها إلى زوجة السفير البرازيلي في المملكة المتحدة، لوسيا فليشا دي ليما، التي وصفتها بعد لقائهما لأول مرة في أبريل/نيسان 1991 بأنها "سيدة رائعة"، وأنه كان لها تأثيرا كبيرا في حياتها.

ومن بين ما كشفته الصحيفة البريطانية رسالة أخرى كتبتها الأميرة الراحلة في مايو/آيار 1992، إلى صديقها روجر برامبل، عمدة وستمنستر السابق، والتي تحدثت خلالها ديانا عن وجبات الغداء والشمبانيا التي اعتادوا الاستمتاع بها.

فيما جاءت الرسالة الثالثة مشيرة إلى الأميرين وليام وهاري، حيث اصطحبت طفليها لتناول الغداء في قاعة الاحتفالات مع لوسيا وروجر اللذين تلقيا وسام الصليب الجنوبي من ويليام في أكتوبر/تشرين الأول 1993.

وأكدت الصحيفة أنه من المقرر بيع هذه الرسائل الثلاثة في مزاد علني في كورنوال في 18 مارس/آذار المقبل، بسعر يتراوح بين 800 جنيه إسترليني و 1500 جنيه إسترليني.

#الاميرة ديانا #مزاد علني

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