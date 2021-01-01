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إسرائيل تطلب من روسيا السماح بنشر تفاصيل صفقة التبادل مع سوريا

السبت 20 فبراير 2021 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تطلب من روسيا السماح بنشر تفاصيل صفقة التبادل مع سوريا



القدس المحتلة/سما/

طلبت إسرائيل رسميا من روسيا، الليلة الماضية، التراجع عن رفضها نشر كافة تفاصيل صفقة التبادل التي تم التوصل اليها مع سوريا بوساطة روسية، لا سيما فيما يتعلق بما حصلت عليه دمشق مقابل الافراج عن الشابة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود الى سوريا، وفقا لما جاء في موقع "مكان" للاذاعة الاسرائيلية الرسمية.

وقال مصدر في موسكو ان الطلب الإسرائيلي قيد النظر حاليا، إلاّ انه لم يطرأ أي تغيير على الموقف الروسي في هذا الشأن حاليا.

يذكر ان إسرائيل لم تنقل بعد الى سوريا ما تعهدت به بموجب الصفقة إذ من المتوقع ان يتم ذلك في أقرب فرصة.

من ناحية أخرىـ طالبت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" في اسرائيل الجهات الرسمية الإسرائيلية بالشفافية والكشف عن كافة تفاصيل الصفقة مع سوريا.


وكانت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الاسرائيلي، بيني غانتس، بالكشف الفوري عن كافة تفاصيل الصفقة مع سوريا التي تم بموجبها إعادة الإسرائيلية من سوريا الى إسرائيل.

وجاء من الحركة انه وفقا لما نشر في وسائل الاعلام فان الأمر لا يتعلق بجوانب أمنية الا ان الحكومة تمتنع عن نشر التفاصيل لتجنب اندلاع خلافات داخل الجمهور.

هذا عادت الى إسرائيل، الليلة قبل الفائتة، الشابة الإسرائيلية التي اجتازت الحدود قبل نحو أسبوعين الى سوريا، وخضعت لفحص طبي عند وصولها وأقرت النتيجة بحالتها الجيدة. ومقابل ذلك، اعيد الى سوريا راعيا أغنام كانا تسللا الى الجانب الإسرائيلي، وستقصر مدة عقوبة الإقامة الجبرية البيتية المفروضة على نهال المقت بثلاثة أشهر وذلك من خلال منحها العفو.

#سوريا #اسرائيل #صفقة تبادل #روسيا

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