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بايدن: يتعين على الولايات المتحدة استعادة ثقة حلفائها

السبت 20 فبراير 2021 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: يتعين على الولايات المتحدة استعادة ثقة حلفائها



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إنه يتعين على الولايات المتحدة العمل من أجل استعادة ثقة حلفائها. 

ففي تصريحات بالفيديو أمام مجموعة الدول السبع ومؤتمر ميونخ للأمن، تعهد جو بايدن بتقديم دعم أميركي "لا يتزعزع" للتحالف عبر الأطلسي فيما وصفه بأنه كفاح محدد للعصر من أجل حماية الديمقراطية.

واستخدم بايدن ظهوره الافتراضي الأول على المسرح العالمي، في ملاحظات عبر الفيديو لأول مرة أمام مجموعة الدول السبع ثم مؤتمر ميونيخ الأمني، ليؤكد لحلفاء أميركا تصميمه على دفن الإرث الذي خلفه سلفه.

وقال بايدن "أعرف أن السنوات القليلة الماضية أدت إلى توتر واختبرت علاقتنا عبر الأطلسي، لكن الولايات المتحدة عازمة  على إعادة التواصل مع أوروبا، على التشاور معكم واستعادة مكانتنا في القيادة الموثوق بها".

وقبل عدة سنوات كمواطن عادي في مؤتمر ميونيخ للأمن، طمأن بايدن المشاركين الذين صدمتهم سياسة ترامب، قائلا لهم "سنعود". واليوم الجمعة، قال للجمهور الافتراضي عبر الإنترنت "أميركا عادت".

#جو بايدن #الولايات المتحدة الأمريكية

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