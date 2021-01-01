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فضيحة في توزيع لقاح "كورونا" تتسبب في إقالة وزير الصحة الأرجنتيني

السبت 20 فبراير 2021 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فضيحة في توزيع لقاح "كورونا" تتسبب في إقالة وزير الصحة الأرجنتيني



بوينس آيرس/سما/

أعلن ​وزير الصحة​ ​الأرجنتين​ي، غونزاليس غارسيا، اليوم السبت، استقالته نزولا عند طلب رئيس البلاد بعد الكشف عن تلقي أصدقاء للوزير ​اللقاح​ قبل بدء الحملة الرسمية للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الوزير الأرجنتيني غارسيا وجه رسالة إلى رئيس البلاد قال فيها: "في ردّ على طلبك العاجل، أتقدّم باستقالتي من منصب وزير الصحة".

ويتوقّع أن تحلّ مكان الوزير المستقيل نائبته كارلا فيتزوتي، البالغة 48 عاما، والتي كانت مسؤولة عن تأمين "لقاح سبوتنيك- V" الروسي للأرجنتين، أول دولة تصادق عليه في ​أميركا​ الجنوبية وتستخدمه.

وخرجت فضيحة تلقي اصدقاء الوزير اللقاح بشكل مسبق إلى العل، بعد إعلان الصحافي هوراسيو فيربتسكي، البالغ 71 عاما، في لقاء إذاعي، أنه يدين لصديقه الوزير بتمكّنه من أخذ اللقاح في مكتبه قبل غيره من السكان

#لقاح كورونا #فيروس كورونا #وزير الصحة الارجنتيني #الارجنتين

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