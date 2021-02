اللوبي الإسرائيلي في واشنطن يهاجم مرشحة للكونغرس بسبب دعمها لفلسطين

تأسست مجموعة سياسة في واشنطن تدعى “الأغلبية الديمقراطية لإسرائيل”” لهدف واحد هو القضاء على المشاعر المتزايدة المؤيدة لفلسطين المحتلة داخل الحزب الديمقراطي، ومن الواضح أن هدف المجموعة التالي هو نينا تورنر.



ونشرت مجموعة الضغط الإسرائيلية بكل وضوح بياناً يؤكد على دعم المجموعة للمرشح شونتيل براون في السباق الانتخابي للكونغرس في ولاية أوهايو، وهاجمت المجموعة نينا تورنر لكونها منتقدة صريجة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الرسالة إن مخاطر السباق كبيرة لأن نينا تورنر معادية تماماً للصهيونية، وترفض الانضمام إلى حوالي 95 في المئة من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين في إدانة حركة مقاطعة إسرائيل.



وهاجمت المجموعة تورنر لموقفها الشجاع في المطالبة بضرورة وضع شروط جديدة على المساعدة الأمريكية لكيان الاحتلال.

ووفقاً لموقع ” موندويز”، فقد تم تشكيل هذه المجموعة حتى “لا تتحول المشكلة الصغيرة” إلى مشكلة أكبر، في إشارة إلى تزايد المشاعر المتنامية للفلسطينيين في الحزب الديمقراطي.

Today, DMFI PAC is proud to endorse @ShontelMBrown for congress in the OH-11 special election. Councilwoman Brown is an effective leader who’ll work tirelessly for her district & to advance the Democratic agenda, including strong support for the U.S.-Israel relationship. pic.twitter.com/lLcN4FepZU