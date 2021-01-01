بتصاميم مستوحاة من الكوفية..نادي تونسي يتضامن مع القضية الفلسطينية

تونس/سما/

لفت نادي البعث الرياضي بالرقاب التونسي الأضواء عند كشفه عن الزي الرسمي للفريق للموسم الرياضي الجديد، والذي تمثل في تصاميم مستوحاة من الكوفية الفلسطينية، أما أرقام اللاعبين فكانت على شكل خارطة فلسطين.

ولاقت هذه البادرة استحساناً واسعاً من قبل جماهير كرة القدم في تونس وخارجها، واعتبرها الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "حركة رمزية تعكس عمق العلاقات التونسية الفلسطينية".

وكان الكاتب العام للنادي التونسي محمد القادري قد أكد في تصريحات إعلامية أن الهدف من هذه الحركة الرمزية هو دعم للقضية الفلسطينية ورفض كل أشكال التطبيع، وتأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

يُذكر أن نادي البعث الرياضي بالرقاب ينافس ضمن الدرجة الرابعة للدوري التونسي لكرة القدم، وقد تأسس عام 1963، وهو ينتمي لفرق ولاية سيدي بوزيد.