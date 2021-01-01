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عملة "بيتكوين" الرقمية تسجل رقما قياسيا جديدا

السبت 20 فبراير 2021 06:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عملة "بيتكوين" الرقمية تسجل رقما قياسيا جديدا



وكالات/سما/

وصل سعر عملة "بيتكوين" الرقمية إلى مستوى قياسي جديد، يوم الجمعة، حيث تجاوز عتبة الـ 56 ألف دولار لأول مرة في التاريخ.

وارتفع سعر عملة "بيتكوين" بحوالي 7.8% مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش، حيث كانت هذه العملة تباع بـ 56368 دولارا مقابل البيتكوين الواحد.

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وحسب بيانات موقع CoinMarketCap، فإن سعر العملة بلغ حوالي 56100 دولار.

وبشكل عام ارتفع سعر "بيتكوين" بنسبة 66% خلال الشهر الأخير على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى به، خصوصا شركة "تسلا" التابعة لإيلون موسك.

وبلغ الحجم الإجمالي لسوق البيتكوين 1.7 تريليون دولار يوم الجمعة، ما يعتبر مستوى قياسيا تاريخيا جديدا له.

#سعر بيتكوين #عملة بيتكوين

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