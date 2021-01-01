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السعودية .. رابط منصة التوظيف الموحدة 2021

السبت 20 فبراير 2021 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية .. رابط منصة التوظيف الموحدة 2021



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط منصة التوظيف الموحدة 2021 للباحثين عن عمل في جميع مناطق المملكة من خلال المنبر الوطني الموحد للخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بالتشغيل.

وأفادت مصادر رسمية بأنه يمكن تسجيل الدخول عبر رابط منصة التوظيف الوطنية الموحدة للراغبين في إيجاد وظيفة أو فرصة عمل تتناسب مع المؤهل الدراسي أو المهني الذي يمتلكونه حاليا.

وتشمل منصة التوظيف الموحدة على قاعدة بيانات كبيرة لجميع الباحثين عن عمل في القطاع الخاص والعام الحكومي السعودي، إذ عملت مؤخرا على توحيد جميع منصات التوظيف بمكان واحد.

وكانت الحكومة السعودية قد أقرت في العاشر من فبراير العام الحالي، إطلاق منصة التوظيف الموحدة، في وقت بدأ الشباب والخريجون والخريجات في البحث عنها للتسجيل مع بدء التقديم الإلكتروني.

منصة التوظيف الموحدة: اضغط هنا أو اضغط هنا

وأفادت بأن السيرة الذاتية لا بد أن تكون صحيحة عند إدخالها من قبل أي متقدم؛ كونه لن يتم اعتمادها فورا إنما تمر بعملية تنقيح إلكتروني عبر الجهات المرتبطة بهذا النظام الأحداث في المملكة.

وأشارت إلى أنه يجري توثيق المؤهلات العلمية المرفقة في السيرة من خلال ربط آلي مع الجهات التعليمية؛ وذلك بهدف التأكد من جودة ودقة كل المعلومات المدخلة؛ لتتناسب مع الوظيفة المطلوبة.

وحذرت من كتابة معلومات غير مؤكدة عند التسجيل في منصة التوظيف الموحدة؛ كي لا يحصل المتقدم على فرصة لا تتلائم مع طموحاته وإمكانياته الفعلية والخبرة العملية التي اكتسبها أخيرا.

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