تقرير: إحراز تقدم في قضية تطبيع العلاقات السودانية-الإسرائيلية

القدس المحتلة /سما/

كشف مسؤول في المجلس السيادي السوداني، اليوم الجمعة، عن احراز تقدم في قضية تطبيع العلاقات مع اسرائيل، مشيرًا إلى أن الحكومة التي تشكلت مؤخرا تنوي مناقشة الموضوع وبلورة خطة شاملة ومفصلة بهذا الصدد.

وأضاف المسؤول السوداني لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن هناك احتمال أن يصل وفد سوداني إلى اسرائيل "قريبًا".

وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بأن بعثة أمنية إسرائيلية زارت العاصمة السودانية، الخرطوم، يوم الإثنين الماضي، مشيرة إلى أن “البعثة الأمنية الإسرائيلية وصلت مطار الخرطوم، عبر طائرة خاصة" فيما لم يصدر تأكيد إسرائيلي أو سوداني رسمي، عن هذه الزيارة. وكانت قناة "الغد" بالخرطوم قد قالت إن مهمة الوفد الإسرائيلي في السودان هي إجراء مباحثات لإكمال عملية التطبيع، وأضافت القناة أن الإعلام الإسرائيلي هو الذي أفصح عن الزيارة وسط تجاهل حكومي وإعلامي سوداني للإعلان عن الزيارة.