تونس: الدعوة لتعزيز علاقات التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن الأمن السياحي في الدول العربية

تونس /سما/

دعا المؤتمر العربي التاسع للمسؤولين عن الأمن السياحي لتعزيز علاقات التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن الأمن السياحي في الدول العربية، والعمل على توعية رجال الشرطة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في التعامل مع السياح الوافدين للحفاظ على سلامتهم.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي عقد في تونس اليوم الجمعة.

وأكد المؤتمر دور الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ كافة الاشتراطات الوقائية المتعلقة بالمنشآت السياحية والفندقية والمزارات ووسائل النقل الخاصة بالسياح.

كما دعا لتعزيز علاقات التعاون بين الأجهزة المسؤولة عن الأمن السياحي في الدول العربية، وإلى النظر في تشكيل لجنة مشتركة من شرطة السياحة وأجهزة الدولة المعنية بإدارة الأزمات السياحية للتفاعل بشكل فوري عند وقوع الأزمات والتنسيق بين تلك الأجهزة بشكل يضمن إدارتها بنجاح، مع ضرورة إعداد سيناريوهات مسبقة تتضمن التعامل مع المخاطر والأزمات السياحية والتدريب عليها للوقاية وتقليل حجم الخسائر حال وقوعها.

وناقش المؤتمر التعامل الأمني مع السياح لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة، والتعاون والتنسيق بين الأمن السياحي وأجهزة الدولة في الأزمات السياحية، وأسس اختيار وتدريب وتأهيل العاملين في شرطة السياحة، واستعراض تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال الأمن السياحي.

وكان المؤتمر انعقد صباح اليوم في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عبر الاتصال المرئي، بمشاركة دولة فلسطين.