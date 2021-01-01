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ميركل: جائحة كورونا لن تنتهي إلا بعد تطعيم العالم بأكمله

الجمعة 19 فبراير 2021 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميركل: جائحة كورونا لن تنتهي إلا بعد تطعيم العالم بأكمله



برلين /سما/

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة إن ألمانيا والدول الغنية الأخرى قد تحتاج إلى إعطاء بعض مخزونها من اللقاحات للدول النامية بالإضافة إلى المال، لأن تطعيم العالم بأسره هو وحده الذي سينهي جائحة فيروس كورونا بحسب وكالة "رويترز"

وقالت ميركل، التي تحدثت بعد مؤتمر بالفيديو لقادة مجموعة الدول السبع الكبرى، إنهم لم يناقشوا النسب المئوية المحددة لمخزون اللقاحات التي ينبغي إعطاؤها للدول الفقيرة.

لكنها قالت للصحفيين "شددت في مداخلتي على أن الوباء لن ينتهي حتى يتم تطعيم كل الناس في العالم".

#أنجيلا ميركل #المانيا #لقاحات كورونا #فيروس كورونا

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