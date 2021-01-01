نفتالي بينيت يشن هجوما حادا على نتنياهو بسبب خطة الضم ومنصور عباس

القدس المحتلة / سما /

هاجم زير الجيش الاسرائيلي الاسبق ورئيس تحالف "يمينا" في مقابلة مع i24news رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بشدة قائلا "انه حان الوقت لاستبداله"، كما انتقد بشدة التقارب بين نتنياهو ورئيس القائمة الموحدة النائب منصور عباس، وقال انه "اندهش بشدة من تقارب نتنياهو له"

وقال بينيت انه "فيما لو كانت اسرائيل شركة تجارية، فانه كان سيتم فصل المدير، حان الوقت لفصل المدير واستبداله بواحد جديد، قائد جديد، شكرا لنتنياهو واقدر عطائه، لكنه لن يكون قادرا على توحيد الشعب". واضاف "وصلنا الى مرحلنا نحتاج بها استبدال قائد، وانا اتعهد للجميع، انه في اول يوم لحدوث ذلك، سيكون يوما مذهلا، اسرائيل ستستمر بالازدهار، مستقبلها غير مرتبط بنتنياهو".

ورغم هذا الهجوم على نتنياهو ، قال حين سئل ان كان سيختار الجلوس بحكومة يرأسها نتنياهو او الذهاب الى انتخابات جديدة اجاب :"انا على النقيض من لابيد، ليبرمان وساعر لا اقاطع الليكود. هم عمليا يقولون ان كل من سيصوت لليكود- صوته لن يحتسب لانه مقاطع من قبلهم. لا نقوم بمثل هذا الامر بالديموقراطية".

كما انتقد بينيت نتنياهو بسبب علاقاته مع رئيس القائمة الموحدة منصور عباس وقال عن الاحزاب العربية:"انا سوف اتبنى كل مواطن في اسرائيل، يهودي او عربي، لكن لن اتسامح مطلقا مع اي احد سيحارب حق اسرائيل بالوجود". لذلك اندهشت من ان رئيس الوزراء نتنياهو احتضن منصور عباس ، هذا النائب الذي ينتمي لحزب ينتمي الى حركة الاخوان المسلمين ، وهي حركة شقيقة لحركة حماس ، كما فر الليكود يوم امس من تصويت مصيري في لجنة الانتخابات لشطب حزب التجمع من القائمة المشتركة،الليكود فر من لجنة الانتخابات ، هذا امر مجنون، اتفهم احتياجات نتنياهو الانتخابية، لكن ما يحدث هو تجاوز الخطوط الحمراء".

ورغم احتدام المنافسه بينيه وبين غدعون ساعر والتجاذبات بينهما الا ان يقبل غدعون ساعر كشريك له في اقامة الحكومة، وقال :"كل من هو صهيوني ويؤمن بالدولة اليهودية والديموقراطية هو حليف محتمل لي في الحكومة،حكومتنا. نحن في ازمة عميقة والطريق الوحيدة للخروج من الازمة هي عن طريق وضع السياسة الصغيرة جانبا والبدء بالعمل".

وقال رئيس تحالف "يمينا" بخصوص العلاقات مع الادارة الامريكية الجديدة "اعرف بعمق العقلية الامريكية وانا اؤمن انه يجب ان نتحدث على المكشوف، ستكون أمور سنوافق عليها وهي 90% من الامور وستكون امور لن نوافق عليها وهذا الوضع على ما يرام. رئيس الحكومة الاسرائيلية ضيع اكبر فرصة بالتاريخ لفرض السيادة على الضفة الغربية. لطالما بقيت في السياسةظت لن اتخلى عن اي سنتيمتر واحد من ارض اسرائيل. انا متأكد بأننا سنقوم بعمل جيد لخلق علاقات جيدة مع الادارة الامريكية الجديدة".