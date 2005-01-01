رسميا.. "بايدن" يعيد أمريكا إلى اتفاقية "باريس للمناخ"

واشنطن /سما/

أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بلاده بشكلٍ رسمي، إلى اتفاقية "باريس للمناخ"، لتنشيط المعركة العالمية ضد تغير المناخ، إذ تخطط إدارة بايدن لتخفيضات جذرية في الانبعاثات خلال العقود الثلاثة المقبلة.

وبدورهم، وجَّه علماء ودبلوماسيون أجانب الترحيب بعودة واشنطن إلى الاتفاقية، والتي أصبحت رسمية بعد 30 يوما من إصدار بايدن أمرا تنفيذيا بشأن هذه الخطوة في أول يوم له في منصبه.

يشار إلى أنه منذ توقيع حوالي 200 دولة على الاتفاقية المبرمة عام 2015 لمكافحة الآثار الكارثية لتغير المناخ، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي انسحبت منها.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتخذ خطوة الانسحاب من الاتفاقية بزعم أن مكافحة تغير المناخ مكلف جدا.

ومن المقرر أن يشارك المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري في فعاليات عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، بمناسبة عودة بلاده للاتفاقية، وتشمل لقاءات مع سفيري بريطانيا وإيطاليا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومبعوث الأمم المتحدة للمناخ مايكل بلومبرغ.