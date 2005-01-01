  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اليونيسكو: جائحة كورونا تسببت بأضخم اضطراب تعليمي في التاريخ

الجمعة 19 فبراير 2021 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيسكو: جائحة كورونا تسببت بأضخم اضطراب تعليمي في التاريخ



سما / وكالات/

 أكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو” أودري أوزلاي أن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد تسبب بأضخم اضطراب تعليمي في التاريخ.

وقالت أوزلاي في تصريح لوكالة كونا الكويتية إن” موجة الإغلاقات العالمية التي اجتاحت المدارس والجامعات أثرت على أغلبية الطلاب وأدت إلى تفاقم خطير في أوجه عدم المساواة في التعليم وإحداث تحولات جذرية طالت نظما تعليمية برمتها حول العالم” محذرة من أن إغلاق المدارس والجامعات لفترات طويلة وتكراره يؤدي إلى تفاقم خسائر التعلم وتعاظم الآثار على الصحة العقلية للتلاميذ.

وأشارت أوزلاي الى ضرورة إبقاء المدارس مفتوحة أو إعادة فتحها في أقرب وقت ممكن مع مراعاة الامتثال الكامل للقواعد الصحية لافتة إلى أن تحالف يونيسكو العالمي للتعليم يعكف على ضمان استمرار التعليم بكل السبل من ضمنها التعليم عن بعد رغم أنه لا يمكنه أن يحل محل التعليم داخل المدارس.

ولفتت إلى أنه عندما وصلت الجائحة إلى ذروتها في ربيع عام 2020 انقطع نحو6ر1 مليار طالب عن المدرسة في أكثر من 190 بلدا أي ما يمثل 90 بالمئة من مجموع عدد الطلاب في العالم.

وأضافت أوزلاي: بعد مضي عام على تفشي الجائحة لا يزال هناك أكثر من 800 مليون طالب يواجهون اضطرابات كبيرة في تعليمهم ما بين الإغلاق الكامل أو تخفيض عدد الساعات الدراسية منبهة إلى أن الأزمة قد تؤدي إلى تضخم فجوة التمويل السنوي المخصص للتعليم في البلدان الأشد فقرا لتصل إلى 200 مليار دولار سنويا.

#اليونيسكو #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص كابونة الوكالة 2021 كوبونات الأونروا الجديدة

منخفض جوي ماطر اليوم

ممثل الرئيس عباس يتحدث عن الانتخابات ودحلان والبرغوثي

القدوة: يجب تغيير النظام السياسي الفلسطيني واتفاق حماس وفتح "صفقة" للحفاظ على مصالح فردية

أول تعليق من حماس على تصريحات غانتس بشأن جنوده المحتجزين في غزة

إهانة متعمدة.."واشنطن بوست": بايدن يسدد صفعة مستحقة لنتنياهو

قيادي بحماس: هناك قوى تسعى لتعطيل الانتخابات.. وننتظر قرار رئاسي بالإفراج عن المعتقلين بغزة والضفة

الأخبار الرئيسية

تفاصيل اجتماع رفيع المستوى لوزارتي الصحة الإسرائيلية والفلسطينية.. هذا ما طلبته السلطة!

العمادي

المبعوث القطري و"اتفاق الكهرباء": إسرائيل "تسلم" بحكم حماس في غزة.. والإمارات "تحتل" المريخ

من يجب أن يخشى المحكمة الجنائية الدولية أكثر: "اسرائيل" أم حماس؟

0-

صفقة التبادل الإسرائيلية – السورية: ما هو "الثمن الإضافي السري الذي دفعته إسرائيل"!

(قناة 13) تكشف تفاصيل لقاء سري اسرائيلي - فلسطيني بوزارة الصحة برام الله