نتنياهو: سنمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية..ونتشاور مع أمريكا حول ذلك

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن العودة إلى الاتفاق النووي تمهد الطريق أمام إيران لامتلاك ترسانة نووية.

ووفقا لبيان مكتب نتنياهو، فإن "إسرائيل تتمسك بالتزامها بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وموقفها من الاتفاقية النووية لم يتغير".

وأضاف البيان، أن "إسرائيل تؤمن بأن العودة إلى الاتفاقية السابقة ستمهد فقط الطريق أمام إيران نحو امتلاك ترسانة نووية".

وأشار البيان إلى أن "إسرائيل تجري حوارا متواصلا مع الولايات المتحدة بهذا الشأن".