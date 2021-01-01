الأردن والنرويج تؤكدان أهمية حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية

عمان /سما/

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجية النرويجية إينه إيريكسن سوريدي، أهمية ايجاد أفق سياسي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي خلال محادثات أجرياها مع سوريدي عبر الهاتف، أن حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والشامل.

واستعرض الجانبان الاستعدادات لعقد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، التي ترأسها النرويج، في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على مستوى كبار المسؤولين.

واتفق الوزيران على أهمية الاجتماع في اعتماد الخطوات القادرة على إسناد الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظروف جائحة كورونا، وفي تأكيد أهمية التحرك الدولي الفاعل لاستئناف المفاوضات، خاصة مع بدء الإدارة الاميركية الجديدة عملها، والبوادر الإيجابية التي صدرت عنها.

وثمّن الصفدي موقف النرويج الداعم لحل الدولتين والجهود التي تقوم بها لبناء بيئة إيجابية للعودة للمفاوضات وإسناد الاقتصاد الفلسطيني واستمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأنروا).