غينيا الاستوائية تنوي نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس.. ونتنياهو يعلق

القدس المحتلة /سما/

أعلن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو مباسوغو عن نيته نقل سفارة بلادة من تل ابيب الى القدس.

واعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم انه تحدث هاتفيا مع رئيس غينيا الاستوائية تيودورو مباسوغو والذي اعلن خلال المكالمة عن نيته نقل سفارة بلاده الى القدس.

وقال بيان ديوان رئيس الحكومة أن نتنياهو رحب بقيام دول مختلفة بنقل سفاراتها الى القدس، واشار خلال المكالمة ان اسرائيل مستمرة بتعميق التعاون مع الدول الافريقية وان إسرائيل تعود ألى أفريقيا وأفريقيا تعود إلى إسرائيل بشكل كبير.