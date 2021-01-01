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استطلاع: غالبية الشبان اليهود في إسرائيل يكرهون العرب

الجمعة 19 فبراير 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: غالبية الشبان اليهود في إسرائيل يكرهون العرب



القدس المحتلة /سما/

أظهر استطلاع جديد للرأي، أجرته الجامعة العبرية في القدس، أن أغلبية الشبان اليهود من العلمانيين والمتدنيين يكرهون العرب في إسرائيل.
 
وبحسب الإستطلاع الذي نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، نتائجه اليوم الجمعة، تبين أن 68% من الشبان اليهود يكرهون العرب في إسرائيل، ويؤيدون سلب حقوقهم.

ووفقا للاستطلاع، عبر 68% من الشبان اليهود بشكل عام (علمانيين ومتدينين)، و66% من الشبان المتدينين الحريديم، عن كراهيتهم للعرب، وتأييدهم لسلب حقوقهم، بما في ذلك حق التصويت للكنيست.

وقالت الصحيفة العبرية، إن نتائج الإستطلاع أشارت إلى أنه توجد بين الشبان اليهود في البلاد، معارضة واسعة لمنح موارد للعرب من أجل مواجهة الكورونا.

#استطلاع راي #الشبان اليهود #العرب #اسرائيل

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