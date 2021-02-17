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كلنا ميركل.. شاهد: المستشارة الألمانية تقفز من مكانها بسبب خطأ برئ !

الجمعة 19 فبراير 2021 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلنا ميركل.. شاهد: المستشارة الألمانية تقفز من مكانها بسبب خطأ برئ !



وكالات

حظي مقطع فيديو مدته 10 ثوان فقط، بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع "تويتر" فقط بعد أن تناقلته وسائل إعلام ألمانية معلقة عليه بأنه "خطأ بريء" من المستشارة الألمانية.

ويرصد الفيديو لحظة رد فعل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل داخل البرلمان الألماني قبل أيام، بعد أن انتبهت أنها نسيت كمامتها على طاولة المتحدث عقب انتهائها من إلقاء كلمتها حول الوباء.

وأثناء عودتها إلى مقعدها، سارع كثيرون إلى تنبيهها بأنها نسيت قناعها عند مكتب المتحدث، فتداركت المستشارة الأمر وهرولت مسرعة لالتقاطه..

جاءت تلك الواقعة بعد خطاب دام 22 دقيقة دافعت فيه ميركل عن سجلها في مكافحة وباء كورونا، وأكدت ضرورة فعل كل ما هو جاد للسيطرة على الموجة الجديدة من الفيروس، مناشدة المواطنين للصبر.

ووفقا لموقع "نيوز ويك"، حظي المقطع الممتد لعشر ثوان فقط، بأكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع "تويتر" فقط بعد أن تناقلته وسائل إعلام محلية معلقة عليه بأنه "خطأ بريء" من المستشارة الألمانية.

وانتشر وسم #كلنا_ميركل للتضامن مع المستشارة الألمانية، والتأكيد على مدى تكرار مثل تلك المواقف مع كل واحد منا على الرغم من مرور أشهر على الجائحة، التي وضعت ملايين البشر تحت أمر "الكمامة".

#ميركل #كمامة #المانيا

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