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إسرائيل تخفف قواعد الإغلاق العام وتغلق الحدود لأسبوعين إضافين

الجمعة 19 فبراير 2021 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تخفف قواعد الإغلاق العام وتغلق الحدود لأسبوعين إضافين



القدس المحتلة / سما /

مددت إسرائيل إغلاق المطارات والحدود البرية لمدة 14 يوما إضافيا أي حتى السادس من مارس، على أن تستثنى الحالات الطارئة، بحسب بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الصحة.

وسمحت إسرائيل بإعادة فتح المعابد اليهودية ودور العبادة الأخرى بدءا من صباح اليوم الجمعة، مع اقتصار الحضور على 10 أشخاص في الداخل و20 في الخارج.

كما قرر مجلس الوزراء إبقاء المعابر الحدودية والمدارس المتوسطة مغلقة بسبب مخاوف من سلالة الفيروس البريطانية، التي يعتقد أنها منتشرة على نطاق واسع بين الشباب الإسرائيلي.

وقالت وزارة الهجرة إنه لا يزال مسموحا بإجراء 6 رحلات جوية خاصة تقل حوالي 900 مهاجر من إثيوبيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا وأمريكا الجنوبية، مؤكدة أن الوافدين الجدد سيخضعون للحجر الصحي عند الوصول.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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