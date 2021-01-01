كاسانو يوجه انتقادات لاذعة لكريستيانو رونالدو

روما/سما/

هاجم الدولي الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو، نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعد الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام بورتو بهدفين مقابل هدف واحد لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال كاسانو : "لطالما قلت إن كريستيانو رونالدو (ظاهرة)، ربما يكون قد سجل مليار هدف، لكنه يواجه مشاكل مع أسلوب لعب أندريا بيرلو".

وواصل كاسانو انتقاداته للدون بالقول: "إنه دائما يظهر بشكل أناني، لا يهتم إذا سجل الآخرون، ويعيش فقط ليسجل بنفسه، لا يعيش من أجل كرة القدم. إنه يعيش من أجل أهدافه. هذا واضح".

وتابع: "إذا وضعت تشافي، أوإنييستا، أو مودريتش، أو كروس خلف رونالدو، سوف يسجل 50 هدفا، لكن الأفكار مختلفة في يوفنتوس، ولديهم أسلوب لعب جديد".

وختم كاسانو حديثه، قائلا: "لنكن صادقين بشأن وجود مشكلة لرونالدو مع يوفنتوس. إن مرور السنوات يؤثر على الجميع، حتى بالنسبة لكريستيانو".

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، إلا أن كريستيانو رونالدو ما زال يحقق أرقاما مبهرة رغم من بلوغ 36 عاما.