  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كاسانو يوجه انتقادات لاذعة لكريستيانو رونالدو

الجمعة 19 فبراير 2021 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاسانو يوجه انتقادات لاذعة لكريستيانو رونالدو



روما/سما/

هاجم الدولي الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو، نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعد الهزيمة التي تعرض لها فريقه أمام بورتو بهدفين مقابل هدف واحد لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قال كاسانو : "لطالما قلت إن كريستيانو رونالدو (ظاهرة)، ربما يكون قد سجل مليار هدف، لكنه يواجه مشاكل مع أسلوب لعب أندريا بيرلو".

وواصل كاسانو انتقاداته للدون بالقول: "إنه دائما يظهر بشكل أناني، لا يهتم إذا سجل الآخرون، ويعيش فقط ليسجل بنفسه، لا يعيش من أجل كرة القدم. إنه يعيش من أجل أهدافه. هذا واضح".

وتابع: "إذا وضعت تشافي، أوإنييستا، أو مودريتش، أو كروس خلف رونالدو، سوف يسجل 50 هدفا، لكن الأفكار مختلفة في يوفنتوس، ولديهم أسلوب لعب جديد".

وختم كاسانو حديثه، قائلا: "لنكن صادقين بشأن وجود مشكلة لرونالدو مع يوفنتوس. إن مرور السنوات يؤثر على الجميع، حتى بالنسبة لكريستيانو".

وعلى الرغم من هذه الانتقادات، إلا أن كريستيانو رونالدو ما زال يحقق أرقاما مبهرة رغم من بلوغ 36 عاما.

#كاسانو #كريستيانو رونالدو

الأكثر قراءة اليوم

بعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)

الامارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة .. ما علاقة دحلان ؟

الكشف عن فحوى رسالة الاسير القائد البرغوثي للطفل "مروان البرغوثي " في غزة!

"أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث"... هجوم حاد من ضاحي خلفان

قيادي بحماس: هناك قوى تسعى لتعطيل الانتخابات.. وننتظر قرار رئاسي بالإفراج عن المعتقلين بغزة والضفة

أخصائي الأحياء الدقيقة والمناعة بغزة يكشف نتائج تلقي لقاح "سبوتنيك" الروسي

حنا ناصر يكشف تفاصيل التلاعب في سجل الناخبين.. "جريمة انتخابية"

الأخبار الرئيسية

منخفض جوي ماطر اليوم

بايدن

إهانة متعمدة.."واشنطن بوست": بايدن يسدد صفعة مستحقة لنتنياهو

إدارة بايدن تسحب عبر مجلس الأمن إعلان ترامب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

8

حماس ليست غزة.. هآرتس: منع الغزيين من حقهم الإنساني في التطعيم.. ليس دعاية انتخابية

أول تعليق من حماس على تصريحات غانتس بشأن جنوده المحتجزين في غزة