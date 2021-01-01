  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كشف محاولة اغتيال لنجل الأمير ويليام عبر "آيس كريم" مسموم

الجمعة 19 فبراير 2021 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كشف محاولة اغتيال لنجل الأمير ويليام عبر "آيس كريم" مسموم



وكالات

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن محكمة كشفت محاولة محاولة لاغتيال الأمير جورج نجل الأمير ويليام عبر تسميم الـ"آيس كريم".

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن اثنين من أشقاء المتهم بلغا الشرطة عن نيته القيام بعمل إرهابي، وعند اعتقاله والتحقيق معه تبين أن بحوزته سيفا، وسكينا، وقفازات، كان يعدها للقيام بهجوم خلال جائحة "كورونا".

واعتقل المتهم في تموز/ يوليو الماضي، ويمثل حاليا أمام محمة أولد بيلي البريطانية.

وخلال تفاصيل المحاكمة، تبين أن المتهم كشف عن خطة أعدها شخص آخر تقضي بتسميم الآيس كريم الموجود في محل تجاري قرب مقر إقامة عائلة الأمير جورج.

وكشف تفاصيل هذا المخطط عبر تسجيل مكالمة صوتية بين صديق المتهم وضابط شرطة متخف.

يشار إلى أن الأمير جورج البالغ من العمر 7 سنوات، هو الشخص الثالث في سلّم العرش برغم صغر سنه.

الأكثر قراءة اليوم

بعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)

الامارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة .. ما علاقة دحلان ؟

الكشف عن فحوى رسالة الاسير القائد البرغوثي للطفل "مروان البرغوثي " في غزة!

"أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث"... هجوم حاد من ضاحي خلفان

قيادي بحماس: هناك قوى تسعى لتعطيل الانتخابات.. وننتظر قرار رئاسي بالإفراج عن المعتقلين بغزة والضفة

أخصائي الأحياء الدقيقة والمناعة بغزة يكشف نتائج تلقي لقاح "سبوتنيك" الروسي

حنا ناصر يكشف تفاصيل التلاعب في سجل الناخبين.. "جريمة انتخابية"

الأخبار الرئيسية

منخفض جوي ماطر اليوم

بايدن

إهانة متعمدة.."واشنطن بوست": بايدن يسدد صفعة مستحقة لنتنياهو

إدارة بايدن تسحب عبر مجلس الأمن إعلان ترامب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

8

حماس ليست غزة.. هآرتس: منع الغزيين من حقهم الإنساني في التطعيم.. ليس دعاية انتخابية

أول تعليق من حماس على تصريحات غانتس بشأن جنوده المحتجزين في غزة