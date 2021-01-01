كشف محاولة اغتيال لنجل الأمير ويليام عبر "آيس كريم" مسموم

وكالات

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن محكمة كشفت محاولة محاولة لاغتيال الأمير جورج نجل الأمير ويليام عبر تسميم الـ"آيس كريم".

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن اثنين من أشقاء المتهم بلغا الشرطة عن نيته القيام بعمل إرهابي، وعند اعتقاله والتحقيق معه تبين أن بحوزته سيفا، وسكينا، وقفازات، كان يعدها للقيام بهجوم خلال جائحة "كورونا".

واعتقل المتهم في تموز/ يوليو الماضي، ويمثل حاليا أمام محمة أولد بيلي البريطانية.

وخلال تفاصيل المحاكمة، تبين أن المتهم كشف عن خطة أعدها شخص آخر تقضي بتسميم الآيس كريم الموجود في محل تجاري قرب مقر إقامة عائلة الأمير جورج.

وكشف تفاصيل هذا المخطط عبر تسجيل مكالمة صوتية بين صديق المتهم وضابط شرطة متخف.

يشار إلى أن الأمير جورج البالغ من العمر 7 سنوات، هو الشخص الثالث في سلّم العرش برغم صغر سنه.