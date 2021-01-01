  1. الرئيسية
  2. الصحة

4 أطعمة غير متوقعة لإنقاص الوزن في فصل الشتاء

الجمعة 19 فبراير 2021 05:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 أطعمة غير متوقعة لإنقاص الوزن في فصل الشتاء



وكالات/سما/

يساعد تناول بعض الأطعمة الشتوية على التخلص من الشعور بالجوع الذي يزداد في فصل الثلوج والأمطار أكثر من غيره، نتيجة انخفاض درجات حرارة الطقس، ما يدفع الشخص لتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، مثل السكريات والدهون، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة وزن الجسم.

موقع "Food.ndtv" استعرض قائمة بأبرز الأطعمة المفيدة في إنقاص الوزن، ومنها.

الجزر
يعتبر الجزر من الخضروات الشتوية الغنية بالألياف التي تستغرق وقتًا طويلًا داخل المعدة لهضمها، ما يمنح الشعور بالشبع لفترات أطول، وبالتالي تقليل الشهية، وعدم الرغبة في استهلاك المزيد من الأطعمة، الأمر الذي يساعد على إنقاص الوزن.

فاكهة الجوافة

تمتاز باحتوائها على نسب عالية من الألياف الغذائية، (12% من الكمية اليومية الموصى لكل واحدة)، ما يمنح الشعور بالشبع، وبالتالي إنقاص الوزن.
الشمندر الأحمر
يمتليء الشمندر بالألياف المساعدة على إنقاص الوزن، حيث يحتوي كل 100 غ منه على قرابة 43 سعرًا حراريًا، إضافة إلى 10 غ من الكربوهيدرات، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية "USDA".

بذور الحلبة
تمتاز بذور الحلبة بفعالية كبيرة في إدارة مستويات السكر في الدم، وزيادة إفراز الأنسولين، مقابل ذلك تعمل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، من خلال عنصر "غالاكتومانان" الذي تحويه، وهو مكون قابل للذوبان في الماء، ويساعد على تقليل الرغبة في تناول الطعام.

#انقاص الوزن #انقاص الوزن كم سعرات حرارية #انقاص السعرات الحرارية #طرق انقاص الوزن #انقاص الوزن في الشتاء #الثلوج والامطار #الاطعمة المفيدة لانقاص الوزن

الأكثر قراءة اليوم

بعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)

الامارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة .. ما علاقة دحلان ؟

الكشف عن فحوى رسالة الاسير القائد البرغوثي للطفل "مروان البرغوثي " في غزة!

"أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث"... هجوم حاد من ضاحي خلفان

قيادي بحماس: هناك قوى تسعى لتعطيل الانتخابات.. وننتظر قرار رئاسي بالإفراج عن المعتقلين بغزة والضفة

أخصائي الأحياء الدقيقة والمناعة بغزة يكشف نتائج تلقي لقاح "سبوتنيك" الروسي

حنا ناصر يكشف تفاصيل التلاعب في سجل الناخبين.. "جريمة انتخابية"

الأخبار الرئيسية

منخفض جوي ماطر اليوم

بايدن

إهانة متعمدة.."واشنطن بوست": بايدن يسدد صفعة مستحقة لنتنياهو

إدارة بايدن تسحب عبر مجلس الأمن إعلان ترامب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

8

حماس ليست غزة.. هآرتس: منع الغزيين من حقهم الإنساني في التطعيم.. ليس دعاية انتخابية

أول تعليق من حماس على تصريحات غانتس بشأن جنوده المحتجزين في غزة