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بايدن يتعهد بدفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج "كوفاكس" للقاحات كورونا

الجمعة 19 فبراير 2021 05:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن يتعهد بدفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج "كوفاكس" للقاحات كورونا



واشنطن/سما/

أعلن البيت الأبيض، أمس الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيتعهد خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، الجمعة، دفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمي للقاحات المضادة لكورونا.

ونقلت صحيفة "البيان"، فجر اليوم الجمعة، عن مسؤول أمريكي كبير، أن الدفعة الأولى وقدرها ملياري دولار سيتم الإفراج عنها بسرعة كبيرة، في حين سيتم الإفراج عن المليارين الباقيين بشكل تدريجي على مدار العامين الحالي والمقبل.


ويهدف "كوفاكس" إلى توفير اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال هذا العام لنحو 20% من سكان حوالي 200 دولة ومنطقة منضوية في هذا البرنامج، لكنه يتضمن قبل كل شيء آلية تمويل تسمح لــ 92 دولة منخفضة أو متوسطة الدخل بالحصول على هذه الجرعات الثمينة.

وحتى أمس الخميس، أصيب ما يزيد على 109.97 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و535112​.

ويذكر أن "سبوتنيك V"، أحد أفضل اللقاحات في العالم، قد سجلته روسيا كأول لقاح في العالم، وأثبت فعاليته بأكثر من 92%، وساهم في تضاؤل أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا منذ أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل بإيعاز من الرئيس فلاديمير بوتين.

#بايدن #جو بايدن #كوفاكس #لقاح كورونا

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