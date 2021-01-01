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"الجواز الاخضر" تصريح الحركة في اسرائيل خلال كورونا

الجمعة 19 فبراير 2021 04:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الجواز الاخضر" تصريح الحركة في اسرائيل خلال كورونا



القدس المحتلة/سما/

استعرضت وزارة الصحة الاسرائيلية الجواز الاخضر للجمهور في اسرائيل والممنوح للذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم.

واوضح وزير الصحة الاسرائيلي يولي ادلشتاين ان اصحاب شهادة التطعيم يمكنهم الذهاب الى صالات الرياضة والعروض، لكن لن يتم فرض عقوبات شخصية ضد الاشخاص الذين لا يريدون تلقي التطعيم، محذرا بنفس الوقت من معاقبة "مزوري الجواز الاخضر" بالسجن.

واوضح وزير الصحة انه في الحوانيت الكبيرة التي تستقبل جمهور سيسمح بالدخول لاصحاب الجواز الاخضر فقط، وايضا يجب على العاملين في المكان ان يتلقوا التطعيم او اجراء فحص كورونا كل يومين، لكن في المصالح الصغيرة لن يتطلب استخدام الجواز الاخضر، وسيتطلب من المصلحة العمل بموجب الملصق البنفسجي.

وأضاف ادلشتاين ان من لن يتلقى التطعيم لن يكون بالضرورة قادر على اجراء فحوصات كورونا سلبية :"نحن غير قادرين على اجراء مئات الاف الفحوصات يوميا لان هؤلاء الاشخاص لا يريدون تلقي التطعيم، لذلك كل من يختار القيام بذلك سيضطر انتظار عدة اسابيع اضافية، او حتى تتوفر اجهزة لفحوصات سريعة او حتى يكون عدد كاف من المتطعمين ما يفسح وجود الكثير من الفحوصات".


وتطرق ادلشتاين الى المخاوف من تزييف الجواز الاخضر، وحذر ان من سيتم ضبطه وهو يقوم بذلك- ستتم معاقبته بقسوة. "كل من يزيف الجواز الاخضر سينتهي به الامر في السجن, تحدثت حول هذا الموضوع مع المستشار القضائي للحكومة ونحن نعمل على ذلك".

#الجواز الاخضر #اسرائيل #فيروس كورونا #وزارة الصحة الاسرائيلية #يولي ادلشتاين

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