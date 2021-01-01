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فايزر وبيونتيك تختبران لقاح كورونا على الحوامل

الجمعة 19 فبراير 2021 04:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فايزر وبيونتيك تختبران لقاح كورونا على الحوامل



واشنطن/سما/

 قالت شركتا فايزر وبيونتيك يوم الخميس إنهما بدأتا دراسة دولية على 4000 متطوعة لتقييم سلامة وفعالية لقاحهما للوقاية من كوفيد-19 في الحوامل الأصحاء.

والحوامل أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة لكوفيد-19 وأوصى العديد من مسؤولي الصحة العامة بعض النساء العاملات في مهن عالية الخطورة بأخذ اللقاحات حتى دون دليل على أنها آمنة بالنسبة لهن.

ودعت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة الأسبوع الماضي إلى زيادة إدراج الحوامل والمرضعات في أبحاث لقاح كوفيد-19.

وقال علماء الأخلاقيات الحيوية واللقاحات وخبراء صحة الأم لسنوات إنه يجب إشراك الحوامل مبكرا في تجارب اللقاحات حتى لا يضطررن إلى الانتظار لفترة طويلة بعد التوصل للقاح ناجح.


وبرغم ذلك جرى استبعاد الحوامل من التجارب الأمريكية الكبيرة للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات كوفيد-19.

وتقول شركات صناعة الأدوية إنها بحاجة أولا للتأكد من أن اللقاحات آمنة وفعالة بشكل عام."رويترز"

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