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ترامب : بايدن إما يكذب أو فقد عقله!

الجمعة 19 فبراير 2021 04:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب : بايدن إما يكذب أو فقد عقله!



واشنطن/سما/

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على إعلان الرئيس الحالي جو بايدن أنه عندما تسلم الإدارة لم تكن اللقاحات المضادة لكورونا متوفرة، معتبرا أن بايدن "إما يكذب أو فقد عقله".

وقال ترامب في مداخلة عبر "نيوزماكس"، إن بايدن أدلى بتصريح "غبي للغاية'' بشأن اللقاحات، مؤكدا أن إدارته قدمت "ملايين الجرعات".

وأضاف: "بايدن إما لم يكن يقول الحقيقة أو أنه فقد عقله"، مشيرا إلى أن حتى الكارهين له دافعوا قائلين إن اللقاحات متوفرة منذ فترة طويلة.

وذكر ترامب أن بايدن نفسه قد تم تطعيمه قبل تنصيبه في 20 يناير، بـ"وقت طويل"، وتابع قائلا: "دعونا نعطيه فائدة الشك، ربما كان يمزح لأنه وبصراحة كان هذا التصريح غبي جدا".

#جو بايدن #لقاح كورونا

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