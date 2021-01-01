  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

ياسر العظمة يرد على اليوتيوبر الصينية آسيا..فيديو

الجمعة 19 فبراير 2021 03:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ياسر العظمة يرد على اليوتيوبر الصينية آسيا..فيديو



دمشق/سما/

أعرب الفنان السوري ياسر العظمة عن تشجيعه لليوتيوبر الصينية آسيا، التي صرّحت بحبها له وقلدته في مشهد من مسلسله "مرايا"، حيث نجح الفيديو الذي صورته في جمع ملايين المشاهدات.

وكشفت آسيا، في فيديو عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنها تلقت رسالة من الفنان السوري الذي قال لها: "سرني حماسك على تعلم اللغة العربية وإصرارك على تعلمها، كما أسعدني أنك من متابعي مرايا، وأنك تجيدين اللغة العربية كتابة ونطقا، وقد أدهشني لفظك السليم، وخفة ظلك وأنت تجسيدين مشهدا من المرايا، لك محبتي وشكرا لتواصلك".


واليوتيوبر الصينية نجحت في حصد آلاف المتابعين عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وقناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" والتي تشارك جمهورها خلالها بالفيديوات الكوميدية، التي تقلد عددا من المشاهير العرب، بطريقة كوميدية.

وتعلمت اللغة العربية ودرستها منذ سنوات وأكملت دراسة الماجستير حتى اتقنتها، واختارت أن تطبق ما درسته على تقليد الفنانين والمشاهير العرب، لتحقق شهرة واسعة.

#ياسر العظمة #اليوتيوبر الصينية آسيا #مسلسل مرايا

الأكثر قراءة اليوم

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بشأن فيروس كورونا

بعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)

الامارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة .. ما علاقة دحلان ؟

الكشف عن فحوى رسالة الاسير القائد البرغوثي للطفل "مروان البرغوثي " في غزة!

"أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث"... هجوم حاد من ضاحي خلفان

اسعار العملات:ارتفاع طفيف على سعر الدولار

حنا ناصر يكشف تفاصيل التلاعب في سجل الناخبين.. "جريمة انتخابية"

الأخبار الرئيسية

إدارة بايدن تسحب عبر مجلس الأمن إعلان ترامب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

8

حماس ليست غزة.. هآرتس: منع الغزيين من حقهم الإنساني في التطعيم.. ليس دعاية انتخابية

أول تعليق من حماس على تصريحات غانتس بشأن جنوده المحتجزين في غزة

قيادي بحماس: هناك قوى تسعى لتعطيل الانتخابات.. وننتظر قرار رئاسي بالإفراج عن المعتقلين بغزة والضفة

أخصائي الأحياء الدقيقة والمناعة بغزة يكشف نتائج تلقي لقاح "سبوتنيك" الروسي