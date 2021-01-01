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مصر: شقيق علي حميدة يكشف تفاصيل واقعة حدثت قبل وفاة الفنان الراحل

الجمعة 19 فبراير 2021 03:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: شقيق علي حميدة يكشف تفاصيل واقعة حدثت قبل وفاة الفنان الراحل



القاهرة/سما/

كشف شقيق الفنان المصري الراحل علي حميدة، حقيقة تبرؤ أخيه من الفن ومن أغانية قبل وفاته.


وأكد حميدة، أن الفنان الراحل، لم يتبرأ صراحة من فنه وأغانيه قبل وفاته، وأنه كان يحرص على الصلاة في وقتها، وأنه قبل وفاته بأسبوع عرض عليه أحد الأشخاص أن يسمعه أغنية، إلا أن الدكتور علي حميدة أشار له بيده بعلامة الرفض، وأنه لا يريد الاستماع للأغاني، لأنه كان يجد مشقة في الكلام، وقد فسر بعض الحضور ذلك على أنه رفض للغناء أو تبرأ منه أو من أغانيه، مؤكدا أنه لم يقل ذلك صراحة لا نفيا ولا تأكيدا.

واستعرض إسماعيل حميدة الإذاعي بإذاعة مطروح الإقليمية، شقيق الفنان الراحل، جانب من السيرة الذاتية والاجتماعية والفنية والأكاديمية لشقيقه، مشيرا إلى أنه من مواليد 16 إبريل عام 1948 وأنه لم ينجب خلال فترة زواجه، التي استمرت حوالي 6 سنوات، وأنه كان أستاذ العود بأكاديمية الفنون، وحاصل على درجة الدكتوراة.

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت الأربعاء، عن إطلاق اسم الفنان الراحل علي حميدة، الذي توفي يوم الخميس الماضي، على أحد الشوارع الجديدة، التي يجرى تنفيذها حاليا بمدينة مرسى مطروح، وهو شارع محوري يربط بين منطقة علم الروم والقرية الأولمبية على طريق مطروح الإسكندرية.

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