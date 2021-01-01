  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا

الجمعة 19 فبراير 2021 03:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا



وكالات/سما/

تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البرازيل، مساء يوم الخميس، مستوى 10 ملايين حالة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 51879، مقابل 56766 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 10030626 حالة.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت 1367 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 1150 الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 243457 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة من الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين. 

#البرازيل #اصابات كورونا في البرازيل #وفيات كورونا في البرازيل

الأكثر قراءة اليوم

بعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)

الامارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة .. ما علاقة دحلان ؟

الكشف عن فحوى رسالة الاسير القائد البرغوثي للطفل "مروان البرغوثي " في غزة!

"أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث"... هجوم حاد من ضاحي خلفان

اسعار العملات:ارتفاع طفيف على سعر الدولار

حنا ناصر يكشف تفاصيل التلاعب في سجل الناخبين.. "جريمة انتخابية"

الاحتلال يحقق .. شابة اسرائيلية تعبر الحدود الى سورية بعد وقوعها في حب شارب سوري !

الأخبار الرئيسية

إدارة بايدن تسحب عبر مجلس الأمن إعلان ترامب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

8

حماس ليست غزة.. هآرتس: منع الغزيين من حقهم الإنساني في التطعيم.. ليس دعاية انتخابية

أول تعليق من حماس على تصريحات غانتس بشأن جنوده المحتجزين في غزة

قيادي بحماس: هناك قوى تسعى لتعطيل الانتخابات.. وننتظر قرار رئاسي بالإفراج عن المعتقلين بغزة والضفة

أخصائي الأحياء الدقيقة والمناعة بغزة يكشف نتائج تلقي لقاح "سبوتنيك" الروسي