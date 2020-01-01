  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

هبوط اسعار النفط بسبب الطقس المتجمد في تكساس الأمريكية

الجمعة 19 فبراير 2021 03:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هبوط اسعار النفط بسبب الطقس المتجمد في تكساس الأمريكية



وكالات/سما/

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، إذ عمد المتعاملون للبيع لجني الأرباح عقب عمليات شراء لأيام أوقدت شرارتها موجة الطقس البارد في ولاية تكساس الأمريكية.

ونزل خام برنت 41 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.93 دولار للبرميل. كان السعر ارتفع خلال الجلسة إلى 65.52 دولار، أعلى مستوياته منذ يناير 2020.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 62 سنتا أو واحدا بالمئة لتغلق على 60.52 دولار للبرميل، بعد أن بلغت في وقت سابق 62.26 دولار، ذروتها منذ يناير 2020.

وارتفع برنت لأربع جلسات متتالية قبل معاملات اليوم، في حين صعد غرب تكساس لثلاث جلسات.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو، "لعل السوق تسرعت بعض الشيء.. لكن كن على يقين من أن هذا البيع للنفط لا يحل المشاكل. المشاكل ستستمر."

ورغم استعادة التيار الكهربائي جزئيا في تكساس اليوم، دخلت الولاية يومها السادس من موجة الطقس المتجمد، وسط تعطيلات في مصافي التكرير ومرافق النفط والغاز امتد أثرها إلى المكسيك.

وأوقف سوء الأحوال الجوية نحو خُمس طاقة التكرير الأمريكية وتسبب في إغلاق منشآت لإنتاج النفط والغاز في أنحاء الولاية.

المصدر: "رويترز"

#اسعار النفط #تراجع اسعار النفط #هبوط اسعار النفط #ولاية تكساس #النفط مقابل الدولار #خام برنت #العقود الاجلة لخام برنت #برميل النفط #شيكاغو

الأكثر قراءة اليوم

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للعالم بشأن فيروس كورونا

بعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)

الامارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة .. ما علاقة دحلان ؟

الكشف عن فحوى رسالة الاسير القائد البرغوثي للطفل "مروان البرغوثي " في غزة!

"أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث"... هجوم حاد من ضاحي خلفان

اسعار العملات:ارتفاع طفيف على سعر الدولار

حنا ناصر يكشف تفاصيل التلاعب في سجل الناخبين.. "جريمة انتخابية"

الأخبار الرئيسية

إدارة بايدن تسحب عبر مجلس الأمن إعلان ترامب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

8

حماس ليست غزة.. هآرتس: منع الغزيين من حقهم الإنساني في التطعيم.. ليس دعاية انتخابية

أول تعليق من حماس على تصريحات غانتس بشأن جنوده المحتجزين في غزة

قيادي بحماس: هناك قوى تسعى لتعطيل الانتخابات.. وننتظر قرار رئاسي بالإفراج عن المعتقلين بغزة والضفة

أخصائي الأحياء الدقيقة والمناعة بغزة يكشف نتائج تلقي لقاح "سبوتنيك" الروسي