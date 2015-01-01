  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"رويترز": واشنطن أبلغت إسرائيل مسبقا بنية إعلان الاستعداد للتفاوض مع إيران

الجمعة 19 فبراير 2021 02:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"رويترز": واشنطن أبلغت إسرائيل مسبقا بنية إعلان الاستعداد للتفاوض مع إيران



واشنطن/سما/

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أبلغت إسرائيل مسبقا بنية الولايات المتحدة إعلان استعداداها للتفاوض مع إيران حول العودة للاتفاق النووي.


وفي وقت سابق من اليوم أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يستهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي.

كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة "5+1".

وبدأت إيران في انتهاك بنود الاتفاق عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي اتهم الجمهورية الإسلامية بدعم الإرهاب والسعي للحصول على سلاح نووي وفرض عقوبات موجعة على البلاد، بينما رحبت إسرائيل بهذه الإجراءات.

وعلى الرغم من التوقعات الواسعة لعودة الطرفين إلى الصفقة، إلا أن السلطات الإيرانية وإدارة بايدن على خلاف بشأن من يتعين عليه أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق.

#رويترز #اسرائيل #ادارة بايدن #ايران #الاتفاق النووي الايراني #انتوني بلينكن #الولايات المتحدة الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

بعد التقاطه صورا رومانسية معها.. تركي يلقي زوجته الحامل من قمة جبل! (صور)

الامارات ترسل 20 ألف جرعة لقاح روسي إلى غزة .. ما علاقة دحلان ؟

الكشف عن فحوى رسالة الاسير القائد البرغوثي للطفل "مروان البرغوثي " في غزة!

"أقبح وجه عرفه التاريخ الحديث"... هجوم حاد من ضاحي خلفان

اسعار العملات:ارتفاع طفيف على سعر الدولار

حنا ناصر يكشف تفاصيل التلاعب في سجل الناخبين.. "جريمة انتخابية"

الاحتلال يحقق .. شابة اسرائيلية تعبر الحدود الى سورية بعد وقوعها في حب شارب سوري !

الأخبار الرئيسية

إدارة بايدن تسحب عبر مجلس الأمن إعلان ترامب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران

8

حماس ليست غزة.. هآرتس: منع الغزيين من حقهم الإنساني في التطعيم.. ليس دعاية انتخابية

أول تعليق من حماس على تصريحات غانتس بشأن جنوده المحتجزين في غزة

قيادي بحماس: هناك قوى تسعى لتعطيل الانتخابات.. وننتظر قرار رئاسي بالإفراج عن المعتقلين بغزة والضفة

أخصائي الأحياء الدقيقة والمناعة بغزة يكشف نتائج تلقي لقاح "سبوتنيك" الروسي