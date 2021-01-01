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محمد صلاح يفشل في "تحدي الساعة" حول المصريين

الجمعة 19 فبراير 2021 02:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يفشل في "تحدي الساعة" حول المصريين



لندن/سما/

خسر المصري محمد صلاح نجم ليفربول في "تحدي الساعة" خاص باللاعبين المصريين في "البريمير ليغ"، الذي شارك فيه بمناسبة فوزه بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي لشهر يناير الماضي.

ونشر حساب رابطة الدوري الإنجليزي الرسمي على موقع "تويتر" مقطع فيديو لمحمد صلاح وهو يجيب على السؤال التالي: "من هم المصريون الذين تمكنوا من تسجيل أهداف في الدوري الانجليزي والبالغ عددهم 8؟".

وكان على صلاح الإجابة على السؤال في غضون نحو 12 ثانية، الزمن الذي احتاج إليه، منذ بداية الهجمة، لتسجيل هدفه الثاني أمام مضيفه وست هام يونايتد (3-1) في الدوري الإنجليزي، والفائز بجائزة أفضل هدف.


وقال صلاح إنه ربما يرتكب خطأ ما، وبدأ بتعداد اللاعبين: "سجل كل من أحمد حسام ميدو، وعمرو زكي، ومحمد ناجي (جدو)، ومحمود حسن (تريزيغيه)، وأحمد حجازي، وأنا، وإبراهيم سعيد".

وأجاب محمد صلاح على 5 أسماء صحيحة فقط، ولم يتذكر الثلاثي، حسام غالي وأحمد المحمدي ورمضان صبحي، بينما عد اسمين لم يسجلا في "البريمير ليغ"، وهما إبراهيم سعيد الذي انتقل إلى صفوف إيفرتون على سبيل الإعارة، ولم يشارك في أي من مباريات الفريق، وكذلك جدو الذي سجل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"

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