وزير الدفاع الأمريكي يهاتف ولي العهد السعودي

واشنطن/سما/

أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، اتصالا بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفق ما نقله موقع وزارة الدفاع الأمريكية.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الأمريكية بأنه جرى خلال المكالمة "التأكيد على الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأضاف أن "الوزير دان الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية، وأعرب عن التزامه بمساعدة السعودية في الدفاع عن حدودها".

كما بحث أوستين "أهمية إنهاء الحرب، وشكر ولي العهد على التزام المملكة العربية السعودية بالتوصل إلى تسوية سياسية"، مشددا على "دور المملكة كدعامة لبنية الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وأهمية تقاسم المسؤولية عن الأمن والاستقرار الإقليميين".

ونوه الوزير بـ"الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وهزيمة المنظمات المتطرفة العنيفة في المنطقة".