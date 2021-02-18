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شاهد..الصور الأولى لمسبار "بيرسفيرانس" من على سطح المريخ

الجمعة 19 فبراير 2021 01:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..الصور الأولى لمسبار "بيرسفيرانس" من على سطح المريخ



وكالات/سما/

نشرت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية الصور الأولى التي تلقتها من مسبار "بيرسفيرانس" الذي هبط بنجاح على سطح الكوكب الأحمر اليوم الخميس.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي للمسبار على "تويتر": "أهلا يا عالم، هذه أول نظرة إلى منزلي الأبدي".


يذكر أن المسبار "بريسفيرانس" لدراسة المريخ أطلق بواسطة صاروخ Atlas V من المطار الفضائي في رأس كانافرال بولاية فلوريدا الأمريكية في يوليو 2020.

وقطع المسبار أكثر من 450 مليون كيلومتر قبل أن وصل إلى سطح المريخ يوم 18 فبراير.

و هبط مسبار "برسفيرنس" التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" على سطح المريخ بنجاح، وذلك في نهاية رحلة استمرت منذ تموز (يوليو) الماضي.
 
واخترق "برسيفيرس" الغلاف الجوي للمريخ يوم الخميس، وهبطت بسلام على سطح حفرة شاسعة، في أول محطة لها بحثا عن علامات على حياة ميكروبية قديمة على الكوكب الأحمر.

وهلل مديرو المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، والواقع قرب لوس انجلو س فرحين مع وصول إشارات لاسلكية تؤكد نجاة المركبة الجوالة، المزودة بست إطارات، من عملية هبوط محفوفة بالمخاطر ووصولها إلى هدفها في حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو، حيث قاع بحيرة اختفت منذ أمد بعيد.

وقطعت المركبة رحلة طويلة في الفضاء بدأت قبل حوالي سبعة أشهر قطعت خلالها 472 مليون كيلومتر، قبل أن تخترق الغلاف الجوي للمريخ بسرعة 19 ألف كيلومتر في الساعة لتبدأ الاقتراب من نقطة الهبوط على سطح الكوكب الأحمر.



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