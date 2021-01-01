الإحتلال يفرج عن الناشط مهند أبو غوش

القدس المحتلة /سما/

أفرجت الاحتلال الاسرائيلي مساء الخميس، عن الناشط السياسي، مهنّد أبو غوش، بعد اعتقاله مدة 24 يومًا، دون تقدم ضدّه لائحة اتهام.

واعتقلت الشرطة الإسرائيليّة، يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2021، أبو غوش، ومدّدت فترة الاحتجاز لمدة أسبوع ليُحقق معه باتهام مثل "التواصل مع أصدقاء في الوطن العربي".

وكانت محكمة الصلح في مدينة حيفا، قد مددت اعتقال الناشط السياسي، مهنّد أبو غوش، الأحد الماضي، 8 أيام لإنهاء التحقيقات معه.

وذكرت عائلة الكاتب المُعتقل في بيان صدر عنها أن "اعتقال الكاتب والفنان أبو غوش جاء بعد عدة استدعاءات من قبل أجهزة مخابرات الاحتلال خلال الشهور الأخيرة، وضمن حملة ملاحقات واعتقالات مستمرة يتعرض لها الفلسطينيون في الداخل المحتل، وكجزء من سياسة احتلالية تهدف لإرهاب وعزل الفلسطينيين هناك وحرمانهم من التواصل مع محيطهم العربي ومع أبناء شعبهم في الأراضي المحتلة والشتات".

يذكر أن أبو غوش كاتب وفنان فلسطيني من مدينة القدس، نُشرت له مواد في مواقع وصحف فلسطينية وعربية، وسبق أن صدرت له مجموعة قصصية عن دار الآداب للنشر في بيروت، وقد عرف بمواقفه المؤيدة لحقوق الشعوب العربية والمناهضة لنظم الاستبداد.





