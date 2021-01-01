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"يديعوت": دبلوماسيون إماراتييون وصلوا إسرائيل للبحث عن فيلا

الخميس 18 فبراير 2021 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": دبلوماسيون إماراتييون وصلوا إسرائيل للبحث عن فيلا



القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الخميس، أن عدد من الدبلوماسيين الاماراتيين وصولوا إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة، للبحث عن فيلا لسفير بلادهم.
 
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن 6 ممثلين عن وزارة الخارجية الإماراتية وصلوا إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة ويقومون حاليا بجولة في البلاد بحثا عن عقار في تل أبيب سيكون كمقر للسفارة الإماراتية.

وأشارت يديعوت إلى أن الوفد الإماراتي سيبحث أيضاً عن وفيلا في هرتسليا ستكون بمثابة مقر إقامة للسفير محمد آل خاجة الذي سيصل إلى إسرائيل الشهر المقبل مع زوجته وأبناءه الأربعة.

#الامارات #اسرائيل

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